أصالة توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ.. ماذا قالت!

كتب امير فتحي في الاثنين 23 ديسمبر 2019 09:55 مساءً - وجّهت الفنانة السورية أصالة رسالة لرئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ، قالت فيها: “هذه الليلة لنّ تكون لتكريم موهوب كبير في صناعة أعمال حفرت في وجدان الملايين ، بلّ سنحتفل بذكرياتنا معه على مرّ السنين بأعمال قوّمت مشاعرنا ، وهذّبت سمعنا ، ورتّبت أحلامنا.
وأضافت: “جعلت منّها واقعا نحياه معه في دقائق تختصر أزمان ، له تعابير لا يقوى عليها سواه ، جريء حسّاس ، وعميق جدًّا وبسيط ، هو الإبداع في قمّته”.
وختمت أصالة : “يتماهى مع التناقضات في شعره ، يصالح الحزن والفرح معًا ، وكأنّ لا شيء مُطلق في أيّ شعور ، يُسعدني جدًّا أنّ أُشارك هذه الليله ، ببعض منّ ذكريات .. تركي”.
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