صور.. حفل زفاف النجمة الأمريكية هيلارى داف

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت النجمة والفنانة الأمريكية هيلارى داف، بزواجها من ماثيو كوما، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها على موقع إنستجرام، بصور من حفل الزفاف، وكتبت على الصور، قائلة: زوجى.

وكانت النجمة العالمية قد تزوجت من ماثيو كوما، يوم السبت 21 ديسمبر، وقد أكدت مصادر متعددة لموقع ” جاست جيرد “ أن النجمة البالغة من العمر 32 عاما أقامت مراسم زواجها في فناء منزلها الخلفي بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتمت خطوبة هيلاري داف وماثيو كوما في مايو 2019 بعد قصة حب قوية استمرت لمدة عامين.

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وعلى جانب أخر، استمتعت النجمة والممثلة الأمريكية ​هيلاري داف​، بالتنزه في الطبيعة، مؤخرا، برفقة خطيبها ماثيو كوما وطفلتهما بانكس.

وكانت العائلة تشاهد ابن هيلاري من زوجها الأول مايك كومري وهو يلعب كرة القدم، بينما ارتدت هيلاري جامبسوت كحلي مزين بالورود، في وقت انتشرت اكثر من صورة من الإجازة العائلية وحصدت نسب اعجاب كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت النجمة والممثلة الأمريكية هيلارى داف، قد احتفلت مع حبيبها المنتج الموسيقى ماثيو كوما، بأول طفلة لهما والتي وضعتها ممثلة هوليوود فى 25 أكتوبر 2018، وشاركت هيلارى متابعيها فرحتها بطفلتها الصغيرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث نشرت صورة لها تحمل الصغيرة ويقف بجانبها حبيبها، وكتبت هيلارى عليها: بانكس فيوليت بير، هذه الصغيرة سرقت قلوبنا تماماً، وانضمت إلى عالمنا بعد ظهر الخميس الماضى وهى سحر مطلق.