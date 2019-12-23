جان يامان مصاب بالإحباط الشديد.. هل يهجر تركيا نهائياً؟

متابعة بتجــــــــرد: سجّلت الأسابيع الأخيرة الكثير من الجدل والغضب والاستياء تجاه النجم التركي جان يامان من قبل زملائه في المهنة بعدما أعلن عن الكثير من آرائه وتصريحاته المسيئة خلال الفترة الماضية.

حتى أن حبيبته السابقة الممثلة التركية الشابة بستيمسو أوزديمير، الشهيرة عربياً باسم “روشان”، خرجت عن صمتها وقالت إن كل ما يمكنها قوله تجاه جان بشأن تصريحاته الأخيرة تجاه البطلات اللواتي يقفن أمامه في أيّ عمل فني ما هو إلا إحتقار للمرأة وكلّ شخص يمثل نفسه.

وبعد قرار منتج عمله التركي الجديد “روح الدين” تأجيل التصوير وإلغاء العمل نهائياً، الذي كان من المقرر أن يشارك في الموسم الدرامي الجديد في شهر آذار المقبل، اتّخذ جان يامان قراراً مفاجئاً.

قرار السفر

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ويبدو أن يامان يشعر بإحباط شديد بعد تعرّضه لكثير من حملات الهجوم والانتقادات خلال الفترة الماضية، التي أثّرت سلباً على نشاطه الفني وأعماله الجديدة. حتى أن بعض المواقع الإلكترونية التركية ذكرت أن بطل “الطائر المبكر” أعلن لأصدقائه أنّه مستاء جداً لما حدث له في الفترة الأخيرة وأنه يشعر بالظلم من البعض وعدم فهم تصريحاته بالمعنى الصحيح وأنه يفكر بالفعل في السفر إلى البرازيل وترك تركيا، على أن يعود في شهر كانون الثاني لتأدية الخدمة العسكرية فحسب.

أما قراره الأخير فهو أن يستقر في إيطاليا بعد إنهاء فترة العسكرية لتقديمه أحد البرامج التلفزيونية هناك ولن يعود إلى تركيا إلا في نهاية 2020 وتحديداً في شهر أيلول المقبل إذا قرّر منتج عمله الجديد استئناف التحضيرات المبدئية للعمل.

قرار المنتج

وذكرت بعض المواقع أن هذا القرار جاء بعد نصيحة من منتج عمله الجديد حتى تهدأ الأوضاع ويعود مجدّداً إلى شعبيته بعد فترة.