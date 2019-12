6 نجوم أبهرونا في عام 2019.. إيدي ميرفي يعود بعد غياب 3 أعوام

غامر بعض النجوم في عام 2019 بتقديم أدوار جديدة، مثل الممثلة أكوافينا، التي تخلت عن أدوارها الكوميدية النمطية، بمغامرة درامية جديدة في فيلم The Farewell (الوداع)، الذي تلقت عنه إشادة نقدية عالية، ومثلها كان الكثير من نجوم هوليوود الذين أثاروا إعجابنا في الوقت نفسه.

موقع "يو إس إيه توداي" الأمريكي، يستعرض في التقرير التالي أبرز النجوم الذين أدهشونا بأدوار غير متوقعة هذا العام.



1- أوليفيا وايلد





غامرت الممثلة الأمريكية أوليفيا وايلد هذا العام، إذ تخلت عن ثوب الممثلة مقابل إخراج فيلم Booksmart "بوكس-سمارت"، والذي تلقى إشادة نقدية كبيرة فور طرحه، كما حصل على تقييم 97% عبر موقع "روتن تومايتوز" الخاص بتقييم النقاد.

ووصفت صحيفة "هوليوود ريبوتر" الأمريكية، أوليفيا وايلد بمخرجة تستحق المشاهدة.



2- جيليان بيل





اعتادت الممثلة الأمريكية جيليان بيل تقديم أدوار كوميدية مساعدة على مدار العقد الأخير، إلا أنها فاجأت الجمهور هذا العام بدور درامي في فيلم Brittany Runs a Marathon (بريتاني رانز ماراثون)، إذ لعبت دور رسامة قصص مصورة طموحة، تعاني من مشاكل مع الوزن الزائد والثقة بالنفس.

كسبت "بيل" قلب الجمهور بهذا الدور، وأصبحت محط الأنظار سواء لدى الجمهور أو النقاد، خاصةً مع مشاركتها في مهرجان صندانس هذا العام.



3- إيدي ميرفي





يبدو أن اختفاء الممثل الأمريكي إيدي ميرفي لـ3 أعوام كاملة كان تمهيدا لتقديمه واحدا من أفضل أدواره على الإطلاق في Dolemite Is My Name (دولميت هو اسمي).

يلعب "مورفي" دور الكوميديان رودي راي، في فيلم من إنتاج نتفليكس، مستعيدا أمجاده في أداء ممتاز لاقى إعجاب كثير من النقاد السينمائيين.



4- فلورنسا بف





حظيت الممثلة البريطانية فلورنسا بف بعام حافل، إذ بدأت العام بفيلم الرعب المستقل Midsommar "ميدسمر"، وأنهت العام بالمشاركة في فيلم Little Women "نساء صغيرات" المنتظر بشدة.

من المتوقع أن تستمر مسيرة "بف" المبهرة، خاصةً مع مشاركتها في الفيلم المنتظر Black Widow "الأرملة السوداء".



5- شيا لابوف





قدم الممثل الأمريكي شيا لابوف هذا العام، أول سيناريو من تأليفه في فيلم Honey Boy "هاني بوي"، والمقتبس عن حياته الحقيقية، حيث يلعب فيه دور الأب المٌستَلهم من والده الحقيقي مدمن الكحوليات.

تغير "لابوف" كثيرًا منذ خروجه من مركز التأهيل النفسي للعلاج من الإدمان، وبدأ يأخذ خطوات أقوى في مسيرته الفنية.



6- كيت مكينون

انتقلت الممثلة الأمريكية كيت مكينون، من كونها مجرد مذيعة كوميدية في برنامج SNL، إلى الشاشة الفضية هذا العام من خلال فيلم Bombshell "القنبلة"، الذي تلعب فيه دور منتجة برامج في شبكة فوكس نيوز، تخشى مساندة زميلتها التي تعاني من تحرش رئيسها بها.