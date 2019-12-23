مرتضى منصور يضع شرطا لرحيل فرجاني ساسي عن الزمالك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، شرطاً للموافقة على رحيل النجم التونسي فرجاني ساسي عن صفوف الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال منصور، خلال تصريحات تلفزيونية، عن إمكانية رحيل ساسي: "الزمالك لن يقف على أي لاعب، من يريد الرحيل يأتي بعرض محترم ومناسب، وسأقوم بالموافقة عليه وأشكره على المدة التي قضاها معنا".

وأكدت عدة تقارير صحفية رغبة ساسي في الرحيل عن صفوف نادي الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة، خاصة عقب قرار مواطنه حمدي النقاز فسخ تعاقده من الفريق الأبيض من طرف واحد للسبب نفسه.

ويأتي هذا الأمر، في الوقت الذي أكد فيه منصور أن أزمة مستحقات لاعبي الزمالك المتأخرة في طريقها للحل خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة الأهلي السعودي في التعاقد مع لاعب الوسط التونسي، بناء على رغبة السويسري كريستيان جروس الذي يتولى تدريب الفريق السعودي.



وعمل ساسي تحت قيادة جروس خلال الموسم الماضي عندما كان مدرباً للزمالك، قبل أن يرحل المدرب السويسري بنهاية الموسم.

ويعتبر ساسي من أبرز لاعبي الفريق الأبيض خلال الموسم الماضي، وكان أحد العناصر التي قادته للحصول على بطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه.

ويمتد تعاقد ساسي مع الزمالك لموسمين آخرين، حيث انتقل إلى صفوف الفريق في الصيف قبل الماضي بعقد يمتد لـ3 سنوات.