المصممة سهام المرابط تستلهم قصات "ألف ليلة وليلة" في القفطان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قالت مصممة الأزياء المغربية سهام المرابط، خلال حضورها مهرجان إنترناشونال فاشون أوورد، إنها أضافت قصات جديدة للقفطان المغربي الخاص بها في المهرجان.

وأضافت في لقاء خاص مع "فوشيا" أن هذه القصات مثل "ألف ليلة وليلة" إضافة إلى قصات أخرى عصرية.

وأوضحت سهام المرابط أن القفطان المغربي يتميز بالأحجار والتنبيت والسفيفة والترز، منوهة إلى أنه ليس هناك ما يمنع أن يتم استخدام الألماظ في القفطان المغربي.

وأكدت أنها اعتمدت على أقمشة من نوعية البروكار والتول والاستايل العصري.

وعن الألوان التي تستخدمها في تصميماتها بشكل كبير قالت: "الأسود باعتباره اللون الملكي ويكون هو الأساس لأنه الموضة إضافة لاعتمادها على البرونز والأحمر والأزرق".

واستعرضت مصممة الأزياء المغربية سهام المرابط، مجموعتها من خلال مهرجان "إنترناشونال فاشون أوورد"، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.

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ومهرجان "إنترناشونال فاشون أوورد" برئاسة الإعلامي أحمد عليوة رئيس الاتحاد العربي للموضة‏ وأقيم على مدار يومين الأول ضم مؤتمرا صحفيا عرض فيه مصممو الأزياء جديدهم للعام الجديد 2020.

وضم المهرجان مصممات الأزياء سماح مهران والتي مثلت مصر، ومصممة الأزياء السعودية ريما الناصر والسعودية ريهام زاهي، وسيدة الأعمال ومصممة الأزياء المغربية سهام المرابط والمغربية مونيا رمسيس، والمصممة العالمية لي لي الفونسو.

وجاء المهرجان بحضور العديد من خبراء وخبيرات التجميل إضافة إلى الفنانات نيرمين الفقي ورجاء الجداوي ورانيا منصور ومصمم الأزياء هاني البحيري وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.

وأحيت الفنانة ساندي حفل ختام المهرجان في نسخته السادسة حيث أمتعت الحضور بمجموعة من أفضل أغانيها، فيما كانت النجمة المصرية نيرمين الفقي أذهلت الحضور المشارك في فعاليات المهرجان قبل أيام بجمبسوت شفاف، كشف الجزء الأعلى منه عن "هاف ستوميك" باللون الأسود، مع بنطلون قطيفة باللون المارون، واعتمدت الفنانة على الشعر الويفي المنسدل، مع المكياج الهادئ البسيط.

وبالعودة إلى المصممة المغربية سهام المرابط، تشتهر بتصميماتها التي تستوحي أغلبها من الملابس التقليدية المغربية، ولكنها تضيف إليها طابعا عصريا ومميزا، لتكون مزيجا يجمع بين الحديث والقديم ويحاكي بتفاصيله الثقافة العربية بشكل عام والمغربية بشكل خاص، ليكون مزيجا يبرز أنوثة المرأة وجمالها، ولكن وفق رؤيتها الخاصة ومفهومها للموضة العصرية الأنيقة.