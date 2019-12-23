ديميت أوزدمير عن إبراهيم شيليكول: أصبحنا ثنائيا لطيفا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وصفت الفنانة التركية ديميت أوزدمير، مواطنها وشريكها في بطولة مسلسلها الجديد الممثل التركي إبراهيم شيليكول، خلال لقاء مع صحيفة "حرييت" التركية، بأنه شخص حنون، إذ قالت: "أصبحنا ثنائيا لطيفا، إبراهيم شخص حنون جدا ويحب الحماية والرعاية كثيرا ويشعرني بالأمان وسعيدة لعملي معه".

وفي المقابل أجاب إبراهيم عند سؤاله عن ديميت قال: "قبل كل شيء ديميت مجتهدة وتحب عملها"، وأضاف: "لم تسمح لي الفرصة لأشاهد أعمالها من قبل، لذا لم أكن أعلم أنها موهوبة بهذا القدر".

وكان الثنائي أطلا في جلسة تصوير لصالح الصحيفة، واجتاحت صورهما مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اقتراب بدء مسلسلهما "المنزل الذي ولدت فيه هو قدرك" والذي من المتوقع أن يدخل في منافسة شديدة مع المسلسلات المعروضة حاليا على الشاشات التركية، نظرا لجماهيرية ديميت.

وعلى صعيد متصل، أعلنت الشركة المنتجة للعمل عن موعد عرض الحلقة الأولى، إذ من المتوقع أن تكون في الـ 25 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، كما أرفقت القناة بعرض ترويجي للمسلسل الذي وصفه جمهور النجمين بالناري.

وكانت ديميت ظهرت في اللقطات وهي تقول بأنها ستؤدي دورا جديدا عليها؟ وبعيدا جدا عن الكوميديا، مما جعل المتابعين يشيدون بالدور الذي ستلعبه ديميت، فيما أطل إبراهيم في بعض الصور بـ"لوك" مختلف عن دوره الأخير "فرحات" في مسلسل "حب أبيض أسود"، إذ سيظهر بشنب كثيف.

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يذكر أن النجمين تصدرا الترند بصور من مسلسلهما الجديد قبل حوالي شهرين، عندما أعلن عن بداية تصويره، إذ تصدر اسم المسلسل وإبرهيم شيليكول الترند في تركيا والسعودية واسبانيا وإيطاليا، وعبر المتابعون عن إعجابهم الشديد بالثنائي.

كما لم يخلُ الأمر حينها من مقارنات بين الثنائية التي جمعت ديميت أوزدمير وجان يامان وثنائيتها التي جمعتها مع إبرهيم شيليكول، معتبرين أن ثنائيتها الأخيرة ستكون أجمل ومثمرة أكثر.

وأحداث مسلسل "بيتي" أو "المنزل الذي ولدت فيه هو قدرك"، مأخوذة من الرواية الأكثر مبيعا فى أدب الإثارة والألغاز لعام 2018 "فتاة النافذة"، والتي من المتوقع أن تحكي قصة حب مستحيلة لشابين يعشقان بعضهما البعض بجنون في جو من الغموض والتشويق.