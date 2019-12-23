عمرو دياب يحتضن أكرم حسني على مسرح "ميدل بيست"

نشر الفنان أكرم حسني على حسابه بموقع إنستغرام فيديو من حفل الفنان عمرو دياب بمهرجان "ميدل بيست"، ضمن فعاليات موسم الرياض، ويظهر عمرو دياب وهو يحتضن على المسرح أكرم حسني، الذي كان يغني معه أغنية "يتعلموا". وطبقا لما ذكره الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، شهد أمس، اليوم الثالث للمهرجان تخطي الرقم القياسي العالمي السابق لعدد الحضور (130 ألفا)، وحضر فعالياته 150 ألف شخص.

وأضاف عمرو أديب أن اليوم الثالث كان ذروة المهرجان ولقاء القمة، بفقرات للفنانين عمرو دياب، وراشد الماجد، وميريام فارس، وعدد كبير من منسقي الاسطوانات "دي جي" العالميين.

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