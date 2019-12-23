شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يدخل ترند "القطة" بمشهد من فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادته، لا يفوت النجم محمد هنيدى أى "ترند"، يمر دون أن يضع عليه بصمته الخاصة، بفضل حسه الكوميدى الكبير، وأيضا وجود عدد كبير من المتابعين على حساباته عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعى.

أحد أشهر "الترندات" الحالية على السوشيال ميديا، صورة قطة، ترتدى ملابس شتوية، مثل ملابس الأطفال، وفى عينيها الدموع، حيث تحولت تلك الصورة لترند بسبب كثرة استخدامها، وتعبر عن الحزن ولكن بكوميديا سوداء.

هنيدى استغل هذا الترند، وتلك الصورة، وعاد بالزمن لأكثر من 20 عاما، حيث كان واحد من أشهر ماوقف فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية"، حينما قام خلف "هنيدى"، بسرقة كاسيت "السقا"، وقام ببيعه ليقوم بشراء ملابس جديدة يذهب بها إلى الجامعة، الأمر الذى أغضب السقا للغاية.



الكوميك

وجاء بالصورة التي نشرها هنيدى: "لما السقا مايكونش لاقى الكاسيت بتاعه ويلاقينى داخل البيت بهدوم جديدة"، ليأتى على لسان القطة الباكية " أبو بعتلك فلوس م البلد صح".



طالب

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فى الامتحانات

صورة القطة الباكية، انشرت بشكل كبير بين مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، حيث دائما ما يأتى على لسانها ما لا يتمنى الشخص حدوثه، فى قالب كوميدى وساخر، جعل هذه الصورة تتربع على عرش السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية.



فى الملعب



فى المنزل

"القطة الباكية" استخدمت في العديد من المواقف الكوميدية، مثل العلاقة بين التلميذ وأستاذة، وبين الزوجة وزوجها، وفى غيرها من المواقف الضاحكة.