شكرا لقرائتكم خبر عن "مامي كوسا" أغنية جديدة لحسن الشافعى مع أحمد سعد وإسلام كنكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الموزع الموسيقى حسن الشافعي عن إطلاقه أغنية جديدة قريبا، يتعاون بها مع الفنان أحمد سعد، ومطرب المهرجانات إسلام كنكا. ونشر الشافعي البوستر الدعائي للأغنية، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مامي كوسا 1 يناير 2020".

يذكر أن حسن الشافعى شارك مؤخرا فى أحد الإعلانات مع مجموعة من النجوم والنجمات، كما أنه عضو لجنة التحكيم فى برنامج المواهب الغنائيّة أراب أيدول منذ انطلاقه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "مامي كوسا" أغنية جديدة لحسن الشافعى مع أحمد سعد وإسلام كنكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.