شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. جورميت شودهاري يبرز مهاراته المذهلة فى استخدام الـ"ننشاكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باحترافية شديد أظهر نجم بوليوود الشهير جورميت شودهاري مهاراته المذهلة فى استخدام الـ"ننشاكو"، وذلك بمقطع فيديو قصير على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وما لفت الأنظار أن جورميت استعان بعبارة قالها نجم الأكشن الشهير بروس لى، وذلك للتعليق على مقطع الفيديو الخاص به.

وكتب شودهاري على الفيديو: "لا تطلب من الله حياة سهلة.. بل اطلب منه القوة لكى تواجه الحياة الصعبة".

يذكر أن جورميت شودهارى قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة التى تنوعت بين أعمال سينمائية وتليفزيونية، ومن أبرزها: " Yaar Mera Rab Warga " و" Geet " و"Khamoshiyan" و" Wajah Tum Ho "، وغيرها.



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