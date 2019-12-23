شكرا لقرائتكم خبر عن "عاهدت نفسى" تجمع بين ملكة جمال المغرب هند سداسى ومحمد رفاعى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت ملكة جمال المغرب المطربة هند سداسى من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "عاهدت نفسى" من كلمات وألحان محمد رفاعى وتوزيع وسام عبد المنعم، وتم تسجيلها بأحد الاستديوهات فى دبى، وتتعاون فيها مع المنتج فهد زاهد الذى اختار هند لما تمتلكه من صوت قوى ونجاح كبير فى الفترة الأخيرة، ودائما ما يرعى المواهب الشابة ويقدمهم للجمهور بشكل جديد بعد نجاحه فى الفترة الأخيرة مع عدد من المطربين، من ضمنهم مروة ناجى وهايدى موسى ورنا سماحة وروان عليان وغيرهم، وننشر عددا من الصور أثناء تسجيل الأغنية فى دبى.

















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وطرحت هند السداسي مؤخرا فيديو كليب أغنيتها الجديدة "ماكاينش معامن"، من إخراج مهدي حمدون واختارت في أغنيتها التي كتبها ولحنها أنس العراقي، وأشرف على توزيعها بلال أفريكانو، أن تعالج "موضوع تأثير فراق الحبيب أو الزوج على المرأة، وخيبة أمل الفتيات في الشباب".

يشار إلى أن هند السداسي، ابنة مدينة الدار البيضاء فازت بلقب ملكة جمال المغرب العربي في عام 2016.