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شكرا لقرائتكم خبر عن سارة نخلة: "بقالى سنة ونص متمرمطة ورفعت قضية خلع علشان حريتى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة سارة نخلة، رفعها قضية "خلع"، لتنفصل رسميا عن الفنان أحمد عبد الله محمود، حيث تشهد ساحات المحاكم العديد من الأزمات والمشاكل بين أحمد عبد الله محمود و سارة، لرغبة الأخيرة فى الطلاق.
وكتبت سارة عبر حسابها على "فيس بوك"، "بما أنه كان عاماً مليئًا بجلسات لمحكمة الأسرة و غيرها من المحاكم فحبيت ابتدى سنة جديدة بعيدا عن كل دا و كان لازم أخلص بعد مرمطة سنة ونص ... النهاردة عملت قضية خلع و تنازلت عن كل حقوقى الزوجية مقابل حريتى و طلاقى عشان ابقى فاضية لشغلي و حياتى"
سارة نخلة
وتابعت سارة، "الله تعالى قال تسريحٌ بإحسان وأنا بقالى سنة ونص متمرمطة عشان احصل على التسريح دا و لكن اضطريت للخلع عشان انا خلقت حرّة ومش ممكن حد يستعبدني او يمرمطني و عشان العشرة و العيش و الملح و عشان ما يتقلش عليه مخلوع بعد السنين دي كلها كنت مأجلة الخطوة دي بس سبحانك ربي صبرت كتير بالأدب و الاحترام بس خلاص ... هو شخص مؤدب و على دماغى من فوق بس الخلع هو الحل النهائى و فداهية حقوقي الزوجية مهما كانت.. راح من عمري 5 سنين زواج مش هازعل على فلوس بقا"
واختتمت: "ألف كلمة مخلوع ولا اسمع ان عندي جلسة جديدة وحدة فى 2020 فى محكمة الأسرة خلاص فرهدت ولو على الفلوس ربنا بيعوض".
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