ديميت أوزدمير: هذا الرجل حنون جداً ويشعرني بالأمان

متابعة بتجـــــــــرد: بعد تحقيقها نجاحاً كبيراً في ثنائيتها التمثيلية مع الممثل التركي جان يامان في مسلسلهما التركي “الطائر المبكر”، أصبح للممثلة التركية الشابة ديميت أوزدمير شريك جديد في عمل درامي مقبل.

وبمناسبة اقتراب بدء عرض مسلسلهما التركي الجديد “المنزل الذي ولدت فيه هو قدرك”، أجرت صحيفة “حرييت” التركية حواراً مع أوزدمير وشريكها الدرامي الجديد إبراهيم شيليكول الذي يشاركها دور البطولة.

وتحدثت عن الثنائية التي تجمعها بشيليكول، فقالت: “أصبحنا ثنائياً لطيفاً”. ووصفت إبراهيم بأنه حنون جداً ويحب الحماية والرعاية كثيراً ويشعرها بالأمان وسعيدة لعملها معه.

كما سئل شيليكول، أثناء الحوار، عن رأيه بأوزدمير، وقال: “قبل كل شيء ديميت مجتهدة وتحب عملها. لم تسمح لي الفرصة بمشاهدتها من قبل، ولم أكن أعلم أنها موهوبة بهذا القدر”.