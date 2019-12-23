رومانسية لافتة بين كندة علوش وزوجها عمرو يوسف في عيد ميلاده

متابعة بتجــــــــرد: إحتفلت الممثلة السورية كندة علوش بعيد ميلاد زوجها الممثل المصري عمرو يوسف الـ 39، والذي يوافق في 23 كانون الأول. ونشرت عبر حسابها على “إنستجرام” ألبوم صور جديدة جمعتها به.

ونالت صور علوش ويوسف المرفقة إعجاباً كبيراً من المتابعين الذي أثنوا على عفويتهما ورومانسيتهما وعبّروا عن احترامهم لحبهما. وعايدت علوش زوجها بهذه الكلمات: “كل سنة وانت كل حاجة حلوة في حياتي.. وكل سنة وانت محقق كل الي بتحلم بيه”.

وكانت كندة علوش قد حضّرت مفاجأة مميزّة لزوجها عمرو يوسف في هذه المناسبة حيث دعت متابعيها لمعايدته ومشاركتها تمنياتهم ودعواتهم له في هذه المناسبة تحت هاشتاغ “عيد ميلاد سعيد عمرو يوسف”.