نادين نجيم تودع عام 2019 برسالة أمل وتفاؤل

متابعة بتجــــــــرد: ودّعت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم سنة 2019، على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عقدتها مؤخراً لصالح دار مجوهرات “بولغاري”.

وأرفقت نادين الصورة بتعليق أشارت من خلاله إلى أن هذا العام كان سيئاً بالنسبة إلى الجميع. فكتبت: “عام 2019 كان سيئاً بالنسبة إلينا جمعياً، ولكننا سنظلّ مشرقين ومحبين للحياة في العام المقبل”.

نادين أبهرت الجمهور بإطلالتها في الصورة، فظهرت بفستان لافت مكشوف عند منطقة الظهر، وسرقت كل الأنظار نحوها.

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من جهة أخرى، تعقد نادين نسيب نجيم جلسات عمل مكثفة مع صناع مسلسلها الجديد وذلك للاتفاق على كل التفاصيل المتعلق بالعمل الأكثر انتظارًا في الدراما العربية.

وكانت نادين قد فازت بجائزة “أفضل ممثلة عربية” لعام 2019 عن دورها في مسلسل “خمسة ونص”، وذلك خلال فعاليات الدّور العاشرة من “مهرجان الفضائيات العربية” في مصر.

مسلسل “خمسة ونص” استحوذ على القوائم الأعلى مشاهدة في البلدان العربية وشارك في بطولته إلى جانب نادين نسيب نجيم الممثل السوري قصي خولي.