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متابعة بتجـــــــــرد: أحيت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلة غنائية مكتملة العدد في قاعة المنارة في القاهرة.
والإحتفال الذي أحيته يعتبر الأول بعد منعها من التحدث أو إعطاء تصريح رسمي على خلفية المشكلات التي واجهتها في حفلتيها في الرياض والتصريحات التي اعتبرها البعض معيبة بحق المرأة وكان منها وصف النساء بالعوانس، وانه يجب على المرأة أن تطيع زوجها في كافة الظروف. ما استفز الجمهور الذي أطلق “هاشتاغ” “إخرسي يا شيرين”، ودفع نقابة الفنانيين المصريين إلى قرار منعها من التصريح.
وما إن انتشرت صور إطلالة شيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى تكهّن الجمهور بأنها حامل، إذ لاحظ الجميع زيادة في وزنها وانتفاخ بطنها. وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر شائعات حمل شيرين، وكانت في كل مرة تنفي الموضوع.
ولا يزال خبر حملها الذي عاد إلى الواجهة، مجرّد شائعات حتى تؤكّد شيرين الأمر أو تنفيه.
كانت هذه تفاصيل خبر صور جديدة لـ شيرين عبد الوهاب تثير الشكوك بشأن حملها… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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