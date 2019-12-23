إميليا كلارك بطلة “صراع العروش” تكشف سر رفضها التقاط صور “سيلفي” مع المعجبين

متابعة بتجــــــــرد: كشفت الممثلة البريطانية إميليا كلارك، بطلة المسلسل التلفزيوني “صراع العروش”، عن السر وراء رفضها التقاط صور “سيلفي” مع المعجبين.
وأشارت في لقاء مع برنامج Table Manners عبر الإنترنت، أنّه أثناء سيرها في المطار، قابلها معجب وطلب التقاط صورة “سيلفي” معها، ولكن تصادف وأن تعرضت لـ”نوبة ذعر”.
وفي التفاصيل، قالت: “لقد كنتُ بمفردي أثناء إصابتي بهذه النوبة وكنتُ على الهاتف مع والدتي وشعرتُ أنني لا أستطيع التنفس وأجهشتُ بالبكاء”.
وأوضحت “داينيرز” التي نالت شهرة واسعة في تجسيد دور “أم التنانين” في مسلسل “صراع العروش”، أن الحادثة التي مرت بها جعلتها تعيد التفكير في طريقة تفاعلها مع معجبيها، وأكدت أنها أصبحت حالياً تفضل إهداء توقيعها لهم، بدلاً من التقاط صورة “سيلفي”.
والجدير بالذّكر أنّ إميليا كلارك ترى أنّ التقاط سيلفي مع شخص ما يتطلّب تفاعلاً إنسانياً مثل إجراء دردشة قصيرة وليس مجرّد توجه معجب ما بطلب التقاط صورة ومن ثمّ المغادرة.
وقالت في هذا السياق: “عندما نهدي أحدهم توقيعاً، فنحن نمارس سلوكاً إنسانيًّا معهم كالنظر في أعينهم”.
ويشار إلى أنّ إميليا كلارك، كشفت في شهر آذار الماضي أنها خضعت لعمليتين جراحيتين في المخ قبل أعوام بعد اكتشافها أنّها تعاني من مرض تمدد الأوعية الدموية بالمخ.
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