نيكول سابا ويوسف الخال يحتفلان بذكرى زواجهما بطريقة غير متوقعة

بمناسبة الذكرى الثامنة على زواجهما، نشرت الفنانة نيكول سابا فيديو مميز من حفل زفافها من الفنان يوسف الخال وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام.

أحبت نيكول في هذه المناسبة العائلية الجميلة أن تتشارك مع محبيها بفيديو تضمن لقطات عديدة من كواليس حفل زفافها من يوسف الخال وذلك بعدما تكللت قصة حبهما بـ “نعم أبدية” في 22 كانون الأول عام 2011.

أرفقت نيكول سابا الفيديو بتعليق كتبت فيه: “أنت وهج العشق يا حبي الوحيد… صاروا 8 سنين.. أنت وأنا الى الأبد”.

اللافت ان نيكول ويوسف أديا في الفيديو أغنية رومانسية بعنوان “وهج العشق”، حيث عبرا من خلالها عن حبهما الكبير الذي جمعهما منذ سنوات طويلة.

نذكر ان نيكول ويوسف رُزقا بطفلة اطلقا عليها اسم “نيكول” في عام 2013.