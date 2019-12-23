أول مغنٍ كوري مثلي يطلق "كليب" مليئا باللقطات الخادشة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلق مغني البوب الكوري الصاعد "هولاند" البالغ من العُمر 23 عاما أغنية عن المثلية، حصلت على 9 ملايين مشاهدة حتى الآن.

وبحسب صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، فإن هولاند في الأغنية يتحدث عن نفسه بأن يكون مثلا أعلى مثلي، وعن مواجهة ردود الأفعال السلبية.

وقرر المغني الكوري أن يتحدث عن ميوله الشاذة بكل صراحة، رغم أن الأمر يعد محرما في كوريا الجنوبية، حيث إنه يعتبر أول مغنٍ كوري مثلي في البلاد.

تحمل الأغنية اسم "Neverland"، وقد حصدت مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة على إطلاقها، وحصلت على تقييم +19 بسبب وجود مشاهد لهولاند وهو يقبل ممثلا ذكرا.

في مقابلة لهولاند مع موقع Daily Star Online، كشف المغني كيف كرس البوب الكوري، أو المعروف بين المعجبين بفن K-Pop، نفسه للثقافة الكورية، وكيف أنه بدأ حياته الموسيقية كمغنٍ مثلي بشجاعة، في بلد لم تشرع زواج المثليين.

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تحدث النجم بصراحة عن ردود الفعل السلبية التي تلقاها في بلد محافظ، لكنه كان مصرا على دعم مجتمع المثليين وإرسال الرسائل الإيجابية لهم، فقال للصحيفة عن وجهة نظر كوريا بموضوع المثلية قائلا: "إنه لشيء محرم أن يتحدث الشخص عن مجتمع المثليين. هناك الكثير من الناس الذين لا يدعمون أو يكشفون عن هوياتهم الجنسية ويتحدثون عن المشكلة".

وأضاف هولاند بأنه يمتلك الإصرار لكي يحقق أهدافه، ويطمح أن يري العالم بأن الكوريين يهتمون بشأن المثليين، كما كشف عن سعادته بتلقيه ردود فعل سلبية وإيجابية على حد سواء من مستمعيه، حيث قال: "يوجد بعض الناس الذين دعموني عندما أطلقت الأغنية، لكن لا يزال يوجد الكثير من ردود الفعل السلبية الموجهة إلي".

واستطرد هولاند: "لكني أحب حقيقة أنه حتى وإن كانت التعليقات سلبية أو إيجابية، ما زالت الناس تتحدث عنها".

يشار إلى أن هولاند أطلق أول ألبوم له في شهر مارس منذ بداية عامنا الحالي، وحمل اسم Nar_c، وذلك بعد الضربة التي أحدثتها أغنيته السنغل Harlings التي كشف من خلالها بأنه مثلي الجنس، إذ مول ألبومه الجديد معجبوه بعدما رفضت الشركات التعاقد معه بسبب مثليته واستقلاليته.