تعرف على موعد عرض أغنية "Hollelh" لسميرة سعيد

القاهرة – لايف ستايل
كشفت الفنانة سميرة سعيد، عن موعد طرح كليبها الجديد، الذي يحمل اسم Hollelh، "هُليلة".
نشرت سعيد، عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام ، البوستر الدعائي للأغنية، والذي ظهرت عليه وهي ترتدي ملابس كاجوال ونظارة شمسية.
وعلقت على البوستر الذي نشرته كاتبة: "هُليلة.. يوم السبت 21 ديسمبر".
يشار إلى أن سميرة سعيد، تشارك في الموسم الخامس من برنامج المواهب الغنائية The Voice، ضمن مدربي الفرق المتنافسة.
شهد الموسم الخامس تعديلات على مستوى أسماء النجوم-المدرّبين، بحيث استمر من مدرّبي الموسم الفائت كل من أحلام ومحمد حماقي، فيما شغل الكرسييْن الآخريْن كل من راغب علامة وسميرة سعيد.
برنامج "ذا فويس" يعرض على شاشات MBC1 وMBC" العراق" والمنصات الرقمية التابعة لمجموعة MBC.
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