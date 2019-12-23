شيرين عبد الوهاب تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح مركز المنارة في القاهرة الجديدة.

أحيت نجمة العالم العربي شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما مساء أمس الجمعة على مسرح مركز المنارة في القاهرة الجديدة. وسط تجهيزات غير مسبقة من أجواء "لايف" بمواصفات عالمية وحضور كامل العدد.

حضرت شيرين بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب وصعدت على خشبة المسرح مرتدية سواريه أحمر خطف أنظار الجميع.

وافتتحت وصلتها الطربية التي أمتدت لأكثر من ساعتين متتاليتين بأغنية "نساي" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات إعجاب الجمهور الذي استقبلها بعبارات "بنحبك يا شيرين .. وحشتينا كتير" والتي من جانبها علقت على حفاوة الاستقبال قائلة: "وأنتم كمان وحشتوني.. ده أحلى يوم وانا معاكوا".

واستكملت النجمة الكبيرة وصلتها بالعديد من أغانيها الطربية والرومانسية التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منهما أغنيتي "كده يا قلبي" و"حبيته وبيني وبين نفسي"، "مشاعر”، “اه يا ليل” ، “عين ونني” ، “على بالي” ، “بحبك انت” .. وغيرها ممن قدمتها بناء على رغبات المعجبات.

الحفل من تنظيم المنتج وليد منصور الذي يتولي إنتاج فيلم شيرين عبد الوهاب الجديد وشارك في التنظيم "تذكرتي" وصوت عاصم السيد وشهير نخله والإضاءة للعالمي طارق صبري ومهندس فليب ومهندس بهاء.

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