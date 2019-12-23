شريف عبد المنعم يكشف ملامح ألبومه الجديد

القاهرة – لايف ستايل
أكد الفنان الشاب شريف عبد المنعم انه يستعد لطرح ألبومه الجديد ، خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يطرح الاغاني بشكل منفرد اولًا. وأضاف عبد المنعم ، أنه من المقرر أن يطرح أولى أغاني الالبوم مع بداية العام الجديد، وتحمل اسم " فراق بفراق " وهي من الحانه ومن كلمات هاني عدلى. وتابع انه يواصل حاليًا وضع الرتوش النهائية على الكامل ، ليبدأ بعدها الاستقرار على الشكل النهائى للكليب الخاص بالاغنية. كان شريف عبد المنعم شارك بتلحين عدد من الاغانى ضمن أحداث مسرحية " المحاكمة" للمخرج جلال، الذي تخرج في مدرسته بمركز الإبداع الفني العديد من أشهر نجوم الحركة الفنية خلال الأعوام السابقة ، وتم عرضها في مؤتمر الشباب الدولى الثالث بحضور رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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