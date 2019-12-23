أحلام تطالب تركي آل الشيخ بوجود إيمان عبد الغني بحفلات موسم الرياض

القاهرة - لايف ستايل
فاجأت الفنانة أحلام الشامسي الجميع، بصعودها على مسرح "ذا فويس" لتشارك المشتركة المصرية إيمان عبد الغني الغناء، حيث غنت عبد الغني على ألحان القصبجي أغنية "أنا قلبي دليلي" للفنانة القديرة ليلى مراد، وتنافس أحلام بإيمان هذه الليلة على لقب "ذا فويس".
وأشادت أحلام بما قدمته إيمان على المسرح، كما وجهت الشكر لنفسها وأعربت بأنها فخورة بنفسها لأنها المدربة الوحيدة التي اختارت إيمان وراهنت عليها حتى وصلت للعرض النهائي.
وطالبت أحلام المستشار تركي آل الشيخ، بأن تغني إيمان عبد الغني بموسم الرياض، كما تمنت أن تغني عبد الغني على المسارح العربية مثل أوبرا دبي، أوبرا الكويت.
ويجلس على منصة "ذا فويس" أربعة مدربين وهم الفنان راغب علامة، محمد حماقي، سميرة سعيد، أحلام الشامسي، كلٌ منهم يعطي من خبرته وقدراته لمشتركيه، حتى يصل بهم إلى بر الأمان وهو الفوز باللقب، وتخرجهم من البرنامج يمتلكون خبرة واسعة يرتكزون عليها وتكون الشرارة التي يبدئون بها مشوارهم الفني.
ويُعرض برنامج "ذا فويس" في موسمه الخامس، على شاشة MBC1، في تمام الساعة 8:30 بتوقيت مصر، يوم السبت من كل أسبوع.
وتعد حلقة اليوم هي الحلقة الأخيرة من البرنامج والتي سيتم الكشف فيها عن حامل لقب"ذا فويس" أحلى صوت في الوطن العربي.
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