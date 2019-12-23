شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يصور حلقة مع إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم كريم عبد العزيز حلقة ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، ومن المقرر أن تعرض خلال الفترة المقبلة، وحسب مصدر مقرب من البرنامج لـ"الخليج 365" أكد أن الحلقة كانت تتسم بكواليس مميزة بين إسعاد وكريم، حيث كشف كريم عن حياته الشخصية وأعماله الفنية منذ بدايته الفنية عندما كان صغيرا.

كما كشف كريم عن ابتعاده عن الفن لمدة 4 سنوات متتالية، ثم عودته للسينما بقوة، كما أعلن عن نيته لتقديم عمل تليفزيونى خلال الفترة المقبلة، كما صرح عن أفلامه السينمائية وأبرزها فيلم "كيرة والجن" مع النجم أحمد عز ومروان حامد، المقرر البدء فى تصويره خلال شهر يناير المقبل، بالإضافة إلى تصريحات أخرى وجريئة.

يشار إلى أن كريم عبد العزيز قرر تأجيل طرح فيلمه "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والذى يشاركه البطولة كل من ماجد الكدوانى ودينا الشربينى وبيومى فؤاد، وآخرون، تأليف أيمن وتار، وأخراج أحمد الجندى.