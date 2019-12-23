حسن الرداد يعود من فرنسا بعد تصوير "توأم روحى" ويستعد لمشاهد القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الفنان حسن الرداد من فرنسا، بعدما انتهى من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "توأم روحى" هناك، ومن المتوقع أن يستكمل التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة في القاهرة.
وكان فريق عمل "توأم روحي" قد سافر إلى فرنسا منذ أسبوع، لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك، قبل أن يعودوا إلى القاهرة مؤخراً.
فيلم "توأم روحى" من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن، وتدور أحداثه فى إطار رومانسي يحمل طابع الكوميديا.
حسن الرداد
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