شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حضور جماهيرى كبير فى افتتاح عرض "البخيل" على مسرح "أوبرا ملك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفنى للمسرح، العرض المسرحى الجديد "البخيل" من إنتاج الفرقة، وسط حضور جماهيرى كبير، وذلك على مسرح أوبرا ملك برمسيس، حيث يقدم العرض يوميا فى تمام السابعة مساء ما عدا الثلاثاء.

وتدور أحداث العرض المسرحى "البخيل" فى إطار كوميدى عن شخصية هرباغون البخيل الذى يسعى دائما للكسب المادى، واكتناز المال بكل الطرق الممكنة، حتى إذا جاء ذلك على حساب وسعادة أبنائه.

العرض المسرحى "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسى مولير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محيى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبد الرحيم، جاسمين أحمد، هادى محى، عصام أشرف، نوران عبد الحميد، محمد خلف، عبدالبارى سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة.