شكرا لقرائتكم خبر عن "ooh LaLa" مفاجأة حمادة هلال نهاية 2019.. ويطرحها في هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد النجم حمادة هلال يوم الجمعة المقبل، موعداً لطرح أحدث أغانيه الجديدة ooh LaLa علي موقع يوتيوب، وذلك بعدما انتهي من تصويرها علي طريقة الفيديو كليب منذ فترة وتحديداً في شهر اغسطس الماضي.

وكان حمادة هلال قد شوق جمهوره للأغنية في وقت سابق من العام حين أعلن عن اسمها دون أن يحدد موعد طرحها، وبذلك تنضم أغنية ooh LaLa إلي أكثر من أغنية طرحها حمادة هلال خلال عام 2019 أبرزها "اشرب شاي"، "الناس الحلوة".

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وأحيا حمادة هلال أخر حفلاته داخل جامعة المنصورة وسط حضور الآلاف من الطلاب، وذلك داخل الملعب الخاص بالجامعة الذي أقيم فيه المسرح.

يذكر أن حمادة هلال شارك فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "ابن أصول" من إنتاج شركة سينرجى والتى شارك فى بطولته سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، كما يعتبر المسلسل هو الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان.