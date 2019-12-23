شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. التريلر الرسمى لفيلم ماثيو ماكونهى الجديد The Gentlemen والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الحساب الرسمي للفيلم الجديد المنتظر The Gentlemen، عن التريلر الرسمي للعمل، وذلك من خلال طرح تيزر مدته 18 ثانية، على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

فيلم The Gentlemen من بطولة ماثيو ماكنهوي، تشارلي هونام، ميشيل دوكيري، جيريمي سترونج، كولين فاريل، هنري جولدينج، هيو جرانت، جيسون وونج، كريستوفر إيفانجيلو، إليوت سومنر، كلوي أروسميث، بريتاني اشورث، راسل بالوج، سيمون. ر. باركر، ستيف بارنيت.

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ويدور فيلم الأكشن The Gentlemen حول رئيس عصابة للمخدرات، بريطاني الجنسية، يقرر بيع إمبراطوريته المربحة للغاية لسلالة من أصحاب المليارات في أوكلاهوما.

الفيلم من إخراج جاي ريتشي، الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع إيفان أتكينسون، مارن ديفيز، الفيلم الجديد من إنتاج STX Entertainment.

يذكر أن الممثل العالمى ماثيو ماكونهى كان قد انضم إلى موقع الصور إنستجرام في نومفبر الماضى، وذلك احتفالا بعيد ميلاده الـ 50، يوم 4 نوفمبر الماضى، وبالفعل يقترب ماكونهى من تحقيق 3 ملايين متابع له، وكانت قد وصل عدد المتابعين في أول ساعات من إنضمامه إلى الموقع، باسم الصفحة التي أطلق عليها اسم " officiallymcconaughey" إلى 675 ألف متابع.