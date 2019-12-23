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بيع جميع تذاكر أول حفل لرأس السنة الميلادية فى السعودية‎‎

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المسؤولة عن بيع تذاكر أول حفل بالعام الميلادى الجديد فى السعودية، نفاد جميع التذاكر بعد وقت قصير من طرحها للبيع.

 

وقالت شركة "بلاتينيوم لست"، إن جميع التذاكر نفدت، لكنها لم تكشف عددها، عبر حسابها الرسمي على الأنترنتز.


بيع التذاكر بالكامل

 

وكشفت الشركة عن تفاصيل الحفل الذى سيقام فى منطقة "ملهم" الصحراوية خارج مدينة الرياض، بحيث يبدأ فى السادسة مساء من يوم الثلاثاء المصادف 31 من ديسمبر الجارى، ويستمر حتى الساعة الواحدة من العام الميلادى الجديد 2020.

 

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وتشمل فعاليات الحفل عرضا للألعاب النارية، وعدا تنازليا مع نهاية العام الحالي، بجانب عروض موسيقية وفنية متنوعة، إضافة لبعض الفعاليات التي تلائم الصحراء، مثل إشعال النار، ومراقبة القمر عبر تليسكوبات.

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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