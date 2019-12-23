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شكرا لقرائتكم خبر عن بيع جميع تذاكر أول حفل لرأس السنة الميلادية فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر
وقالت شركة "بلاتينيوم لست"، إن جميع التذاكر نفدت، لكنها لم تكشف عددها، عبر حسابها الرسمي على الأنترنتز.
بيع التذاكر بالكامل
وكشفت الشركة عن تفاصيل الحفل الذى سيقام فى منطقة "ملهم" الصحراوية خارج مدينة الرياض، بحيث يبدأ فى السادسة مساء من يوم الثلاثاء المصادف 31 من ديسمبر الجارى، ويستمر حتى الساعة الواحدة من العام الميلادى الجديد 2020.
وتشمل فعاليات الحفل عرضا للألعاب النارية، وعدا تنازليا مع نهاية العام الحالي، بجانب عروض موسيقية وفنية متنوعة، إضافة لبعض الفعاليات التي تلائم الصحراء، مثل إشعال النار، ومراقبة القمر عبر تليسكوبات.
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