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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تغير منزل فيلم Home Alone بعد 30 عاما من إنتاجه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 30 عاما، مروا على واحد من كلاسيكيات السينما الأمريكية، وهو فيلم "home alone"، والمرتبط بأعياد الميلاد، فيكاد يكون هو الفيلم الرئيس لكثير من القنوات لهذه المناسبة، لما يتضمنه الفيلم من أجواء "الكريسماس"، والكوميديا، والبطولة لدى طفل صغير تخلف عن رحلة عائلية، ليواجه لصوص أغبياء بمفرده.
المنزل الذى تم تصوير الفيلم به يقع في شيكاغو، ولكن هل ما زال المنزل يحتفظ بنفس الصورة التى كان عليها أثناء تصوير الفيلم.
يقول موقع "ميرور"، إن المنزل تم بيعه مقابل 1.58 مليون دولار، وتبلغ مساحة المنزل المذهل المكون من 3 طوابق حوالى 4250 قدم مربع.
كما رصد الموقع صورا للمنزل بعد تطويره وتحسينه، وإجراء بعض التغيرات عليه، من قبل مالكه.
مخرج الفيلم كريس كولومبوس يقول عن اختياره للمنزل: "احتجنا إلى بناء منزل من شأنه أن يعمل من أجل الأعمال المثيرة وأيضًا منزل جذاب بصريا، وإذا كان هذا منطقيًا، فهو دافئ ودائم وهذا النوع من المنزل إذا كنت طفلاً، فسيكون من الممتع أن تترك لوحدك فى المنزل".
وكانت شركة ديزني قد أعلنت أنها ستعيد تقديم فيلم " Home Alone " الذي حقق نجاحا مذهلا خلال فترة التسعينات وهو الخبر الذى اسعد عدد من محبى وعشاق السينما حول العالم، ولم يعلن حتى الآن عن بدء العمل على إعادة التقديم .
السفرة حاليا
السفرة من الفيلم
السلم حاليا
السلم
المطبخ
المكتب
غرفة البيانو الحديثة
غرفة البيانو فى الفيلم
غرفة النوم حاليا
غرفة نوم الطفل
مشهد من الفيلم
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