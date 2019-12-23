شكرا لقرائتكم خبر عن الشرنوبى وجنات يغنيان تتر مسلسل "بخط الإيد" لأحمد رزق بتوقيع وليد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” أن النجمين محمد الشرنوبى وجنات يغنيان تتر "بخط الإيد" المقرر عرضه خلال شهر يناير المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج شيرين عادل، حيث أوشك المطربان على الانتهاء من تسجيل الأغنية داخل الاستوديو، كما من المقرر أن تطرح شركة سينرجى المنتجة للعمل البرومو الرسمى للمسلسل بجانب الأفيشات الرسمية للأبطال.

أغنية تتر المسلسل من كلمات الشاعر تامر حسين، ومن ألحان وليد سعد، وبسؤال النجم أحمد رزق، أكد لـ"الخليج 365" أن الأغنية تعد مفاجأة للجمهور، مشيرًا إلى أن المسلسل يقدم مضمونًا دراميًا جيدًا، ويتناول قضايا مهمة للشارع المصرى.

وانتهى صناع العمل من تصوير نصف مشاهد المسلسل بحسب تصريحات بطل العمل أحمد رزق لـ"الخليج 365"، حيث تم التصوير فى العديد من الأماكن منها مدينة 6 أكتوبر، ومصر الجديدة، وغيرها، ومن المقرر أن يسافر فريق العمل إلى مدينة أسوان لتصوير المشاهد الخارجية خلال الأسبوع الأول من يناير لمدة 3 أيام .

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مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "إزى الصحة" عام 2017.

مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، ويظهر أحمد رزق بشخصية طبيب ضمن أحداث المسلسل، كما تظهر سوسن بدر بشخصية محامية، كما تظهر ميرنا نور الدين بشخصية مدربة جيم.