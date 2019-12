شكرا لقرائتكم خبر عن بيع بعض المعروضات لمقتنيات إيمى واينهاوس فى مزاد خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام مزاد علنى لبيع عدد من مقتنيات النجمة العالمية الراحلة إيمى واينهاوس يكون عائده لصالح مؤسسةAmy Winehouse Foundation، وسيتم البيع فى دار مزادات Julien’s Auctions الموجودة فى بيفرلي هيلز يومي 6 إلى 7 نوفمبر 2021، ولم يحدد حتى الآن ما هى المعروضات التى سيتم بيعها، فمن المقرر أن يتم اختيار بعض المقتنيات للبيع.

وهذه المعروضات والمقتنيات الخاصة بإيمى واينهاوس والتى ستباع فى المزاد سيتم عرضها بمعرض اسمه "Beyond Black - The Style Of Amy Winehous"، ويعرض فى متحف GRAMMY بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث يتم افتتاحه فى 17 يناير 2020 ويستمر حتى 13 أبريل.