شكرا لقرائتكم خبر عن جورجيا توفولو: "سوشيال ميديا" أنقذتنى من السجن فى المالديف والان مع تفاصيل الخبر
ونشرت توفولو، 25 عاماً، عبر حسابها على إنستجرام، صورة لها بعد إخلاء سبيلها، إثر احتجازها بالمالديف 9 ساعات، لضرر أصاب جواز سفرها.
وقالت "أشكر كل من ساعدنى، لو لم أتمكن من نشر قصتي على سوشيال ميديا كنت سأبقى عالقة في مركز الاحتجاز بالمطار مع جواز سفري، كانت تجربة مفزعة ومريرة، لكن نعمة مليوني متابع لحساباتى على التواصل الاجتماعى حالت دون استمرار الاحتجاز، إذ بفضلهم استمع لقصتى احتجازها بالمالديف 9 ساعات العالم بأسره".
وتساءلت: لا أدرى ما سيكون مصير فتاة غيرى لا تحظى بهذا العدد من المتابعين، مطالبة متابعيها بضرورة فحص جوازاتهم قبل السفر، حيث لم تدرك أن هناك صفحتين مفقودتين من جواز سفرها، ما سبب لها كل هذه المتاعب.
وتتمتع النجمة الإنجليزية بقدرتها على جذب الأنظار من خلال أزيائها التى تجمع بين الأناقة والبساطة فى آن واحد.
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