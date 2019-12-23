شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة Hulu تكشف عن أول تريلر لـ مسلسلها الجديد High Fidelity والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Hulu عن عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد High Fidelity، وذلك بداية من 14 فبراير من العام المقبل 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale ".
ويدور المسلسل استنادًا إلى كتاب نيك هورنبي والفيلم اللذين طرحا عام 2000، حيث تقوم النجمة الكوميدية الرومانسية زوي كرافيتز، بصفتها صاحبة متجر تسجيلات في حي كراون هايتس السريع في بروكلين، الذي يعيد النظر فى العلاقات السابقة من خلال الموسيقى وثقافة البوب، بينما تحاول التغلب على فقدان حبها الحقيقي.
مسلسل High Fidelity من بطولة زوي كرافيتز، ديفيد اتش هولمز، جيك لاسي، دافين جوي راندولف، كينجسلي بن أدير، راينبو فرانكس.
وكانت قد أعلنت شبكة Hulu إلغاءها مسلسل Marvel's Runaways ، بعد عرض الموسم الثالث 13 ديسمبر المقبل، ويضم 13 حلقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".
مسلسل Marvel's Runaways يدور حول مجموعة من 6 مراهقين في عالم Marvel الذين يكتشفون سرًا أن والديهم أعضاء في عصابة شريرة عظمى تسمى The Pride، وبعد أن قرروا أنهم لم يعودوا آمنين في منازلهم، يقومون بالهرب، وبالتالي تواجههم العديد من الازمات التي يتعلمون بسببها الكثير من الأشياء ويصبحون عائلة واحدة في نهاية المطاف.
كانت هذه تفاصيل خبر شبكة Hulu تكشف عن أول تريلر لـ مسلسلها الجديد High Fidelity لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.