شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين والجسمى والشاب خالد في حفل غنائى واحد الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي النجوم الثلاثة شيرين عبد الوهاب وحسين الجسمي والشاب خالد، حفل غنائي في دبي يوم الخميس المقبل ضمن فعاليات احتفالات مهرجان دبي للتسوق.

فى سياق مختلف تتواجد شيرين عبد الوهاب هذه الأيام داخل الاستوديو للانتهاء من أغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه عام 2020، ويشاركها الموزع أحمد إبراهيم الذى يتعاون معها فى أكثرمن أغنية، وزوجها حسام حبيب.

فيما تستعد شيرين لتصوير فيلم سينمائى من تأليف أمير طعيمة، والذي تعاقدت عليه مؤخرا مع وليد منصوروالذى يعيدها إلى السينما بعد غياب 16 عاما منذ آخرأفلامها "ميدو مشاكل"، مع الفنان أحمد حلمى ورامز جلال ونشوى مصطفى.

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وينتمى فيلم شيرين الجديد إلى طبيعة الأعمال الرومانسية الاستعراضية الغنائية، وجار التعاقد مع المخرج الذى يتولى إخراج العمل.