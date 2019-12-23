شكرا لقرائتكم خبر عن أمل رزق تعتذر عن الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت الفنانة أمل رزق عن الاشتراك في بطولة الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" حيث جاء اعتذارها بسبب ارتباطها بأشياء أخرى سوف تعلن عنها خلال الفترة المقبلة .





ويعمل مخرج العمل محمد النقلىعلى اختيار الفنانين الذين يقدمون الشخصيات الجديدة فى أحداث الجزء الثالث مع مراجعة السيناريو، ووضع الخطوط العريضة للأحداث، وذلك تمهيدا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة لعرضه قبل شهررمضان المقبل.

ويشارك في بطولة مسلسل "البيت الكبير" كل من لوسى، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.

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وكان آخر أعمال أمل رزق فى الدراما مسلسل "للحب فرصة أخيرة" وحققت من خلاله نجاحا كبيرا، وشارك فى بطولته كل من داليا البحيرى، فراس سعيد، هند عبدالحليم، ريم سامى، أميرة العايدى، هبة الأباصيرى، مراد مكرم، أحمد عبدالله، عمرو عابد، حنان يوسف، أحمد يحيى، عمر زهران، محمد غنيم، عزة بهاء، ندى الألفى، رويدا النعيم، سلمى الكاشف، جوليا الشواشى، تسنيم، نور مصيلحى، ميرال، لانا عماد، لورين حيدر، ساره نخلة، مى إبراهيم، محمد رجابى، نونا، إسلام شوقى، رباب ابراهيم، تأليف شهيرة سلام، وإخراج منال الصيفى.