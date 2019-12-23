شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان اللبنانى وليم حسوانى "شاويش الرحبانية" عن 86 عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي الفنان اللبناني الكبير وليم حسوانى، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد تقديم مجموعة كبيرة من الأعمال المسرحية المهمة مع نجوم المسرح الرحبانى .
قدم حسواني عددا كبيرا من عروض الرحبانية، منها دور الشاويش في مسرحية "بياع الخواتم" إنتاج 1964، و"يعيش يعيش" 1969، و"المحطة" 1975، و"هالة والملك" 1967، و"دواليب الهواء"، و"الوصية"، و"الحق ما بيموت".
كانت انطلاقته الفنية الفعلية من خلال مهرجانات بعلبك، ولمع مع المسرح الرحباني الذي بدأت علاقته به عندما تقدم كراقص للمشاركة في مسرحية "موسم العز"، لكن إعجاب عاصي الرحباني به دفعه لترشيحه للمشاركة في العمل بصفته ممثلا ومغنيا.
ولد حسوانى 22 نوفمبر 1933 وسط أسرة عاشقة للفن، إذ كان والده يكتب الشعر وممثلا مسرحيا موهوبا، أما والدته نمري حنا يونس فكانت تمتلك صوتا جميلا.
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