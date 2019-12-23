شكرا لقرائتكم خبر عن "أم التنانين" إيميليا كلارك ترفض التقاط صور سيلفى مع المعجبين.. والسبب غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحظى النجمة العالمية إيميليا كلارك، بشعبية جارفة، بعد أدائها لدورها الشهير " دينريس" أو "أم التنانين"، فى المسلسل التلفزيونى الشهير "صراع العروش".

وخلال لقاء لها مع برنامج "Table Manners"، المذاع على الانترنت، كشفت عن تعرضها لنوبة هلع، خلال طلب أحد المعجبين التقاط صورة على طريقة السليفى معها، وفقا لموقع "تايم".

وقالت إميليا كلارك إنها لن تلتقط صور سيلفي مع الجماهير بعد أن اقترب منها أحد المعجبين لالتقاط صورة بينما كانت تعاني من نوبة فزع.

Advertisements

وفى مقابلة مع جيسي وير، قالت نجمة صراع العروش إنها بدأت فى إعادة النظر فى كيفية رغبتها في التفاعل مع معجبيها بعد أن أصيبت بالذعر فى المطار.

وقالت: "كنت في المطار وبدأت فجأة فى نوبة هلع، نتج عن الإرهاق التام، كنت بمفردي، كنت على الهاتف لأمي قائلة:" ​​أشعر أنني لا أستطيع التنفس، لا أعرف ما الذي يحدث، أنا هناك والدموع تخرج منى، وأنا أبكي وأبكي، وجاء هذا الرجل وطلب منى" هل يمكنني الحصول على صورة شخصية؟" وكنت غير قادرة على التنفس، وقلت له أنا آسفة حقًا".

وكشفت أنها تفضل منحهم إهداء، بدلا من التقاط صور معهم.