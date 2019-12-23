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عبد الله عمرو دياب يستعيد ذكريات طفولته مع والدته زينة عاشور عبر إنستجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عبد الله دياب، ابن الهضبة عمرو دياب، صورة له فى مرحلة الطفولة مع والدته زينة عاشور، عبر حسابه بموقع إنستجرام.

 

وولد عبد الله دياب عام 1999، وله أخت توأم وهي كنزي، كما قدم أيضا النجم عمرو دياب أغنية "قمرين" وهى التى كانت هديته لـ"عبد الله" و"كنزى" في أشهرهما الأولى، وظهرا معه فى الكليب.

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عبد الله دياب

 

ومن ناحية أخرى، أحيا النجم عمرو دياب حفلا ناجحا في ختام مهرجان ميدل بيست ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية ، وحضر الحفل عدد من النجوم المصريين، من بينهم أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو ودينا الشربيني والشاعر تامر حسين والملحن عمرو مصطفى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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