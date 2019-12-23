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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله عمرو دياب يستعيد ذكريات طفولته مع والدته زينة عاشور عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر
وولد عبد الله دياب عام 1999، وله أخت توأم وهي كنزي، كما قدم أيضا النجم عمرو دياب أغنية "قمرين" وهى التى كانت هديته لـ"عبد الله" و"كنزى" في أشهرهما الأولى، وظهرا معه فى الكليب.
عبد الله دياب
ومن ناحية أخرى، أحيا النجم عمرو دياب حفلا ناجحا في ختام مهرجان ميدل بيست ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وحضر الحفل عدد من النجوم المصريين، من بينهم أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو ودينا الشربيني والشاعر تامر حسين والملحن عمرو مصطفى.
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