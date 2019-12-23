شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تجمع أنغام وأصالة فى موسم الدرعية.. رغم الخلاف بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "ببعض من ذكرياتى.. تركى"، يجتمع كل من أصالة وأنغام فى حفل غنائى بموسم الدرعية، اليوم الإثنين 23 ديسمبر، رغم الخلافات التى بينهما، بسبب زواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم.

وكتبت الفنانة أصالة كلمة رقيقة عن الشاعر تركى، قائلة: "هذه الليلة لن تكون لتكريم موهوب كبير في مجال الشّعر والموسيقى فقط، بل سنحتفل بذكرياتنا معه على مرّ السنين بأعمال قوّمت مشاعرنا، وهذّبت سمعا، ورتّبت أحلامنا، فجعلت منّها واقع نحياه معه في دقائق تختصر أزمان، له تعابير لا يقوى عليها سواه، جريء حسّاس، وعميق جدّاً وبسيط".



أصالة

وأكملت: "هو الإبداع في قمّته، يتماهى مع التناقضات في شعره، يصالح الحزن والفرح معاً، وكأنّ لا شيء مُطلق في أيّ شعور، يُسعدني جدّاً أنّ أُشارك هذه الليلة، ببعض منّ ذكريات تركي".

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من جانب آخر، نشرت الحساب الرسمى للفنانة أنغام فيديو على إنستجرام، وعلقت قائلة: "‏انتظروا أجمل اللحظات مع الصوت الشجي للنجمة ‎أنغام في حفل ‎بعض من ذكرياتي لنسترجع الليلة أحلى ذكريات الشاعر تركي".

ويعد الشاعر تركى أحد الأسماء التى فرضت أسمائها على الساحة الفنية، حيث قدم العديد من الأعمال لكثير من الفنانين سواء لنجوم الفن فى السعودية والخليج، ويأتى الاحتفاء بالشاعر تركي اليوم في موسم الدرعية ليعيد شيئا من ذكرياته فى أمسية تحمل عنوان "بعض من ذكريات تركي" فى "الدرعية"، حيث يشارك كل من أصالة نصري وأنغام وأسماء المنور وداليا مبارك وأميمة فى حفلا فنيا.