فن ومشاهير

فيديو.. ميريام فارس تجدد الخلاف مع إليسا: مش حلو يكون الشخص بوجهين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ميريام فارس تجدد الخلاف مع إليسا: مش حلو يكون الشخص بوجهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت الفنانة اللبنانية ميريام فارس للرد على هجوم الفنانة إليسا، بعد أن علقت الأخيرة على انتقادها لها بـ"أن كل إنسان بيعمل بأصله".

 

وفى مقطع فيديو متداول قالت ميريام، ردا على سؤال أحد المراسلين الإعلاميين على هامش حفلها الأول في : "ليس مهم ما حدث ومش حلو إن الشخص يكون بوجهين".

 

وأبدت ميريام فارس، فى تصريحات تليفزيونية، استياءها من تصرف إليسا، عقب أزمتها الشهيرة، الخاصة بمنعها من الغناء فى مصر، على خلفية تصريحاتها عنها في مهرجان "موازين" المغربي.

Advertisements

 

 

وقالت: "بصراحة لو ما كانت إليسا عملت لايك للفيديو المسرب والمحرف اللى نزل، كنت قبلت اعتذارها.. لكن اللايك الخاص بها معناه دعم للفيديو وللإساءة لى".

 

وأضافت: "إليسا قالت إنها ما كانت تقصد تعمل لايك.. وإنها بتعمل أحيانا لايكات على شىء بيضحكها"، متسائلة: "إنتى شايفة إن دى حاجة تضحك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ميريام فارس تجدد الخلاف مع إليسا: مش حلو يكون الشخص بوجهين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا