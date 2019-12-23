شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ميريام فارس تجدد الخلاف مع إليسا: مش حلو يكون الشخص بوجهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت الفنانة اللبنانية ميريام فارس للرد على هجوم الفنانة إليسا، بعد أن علقت الأخيرة على انتقادها لها بـ"أن كل إنسان بيعمل بأصله".

وفى مقطع فيديو متداول قالت ميريام، ردا على سؤال أحد المراسلين الإعلاميين على هامش حفلها الأول في السعودية: "ليس مهم ما حدث ومش حلو إن الشخص يكون بوجهين".

وأبدت ميريام فارس، فى تصريحات تليفزيونية، استياءها من تصرف إليسا، عقب أزمتها الشهيرة، الخاصة بمنعها من الغناء فى مصر، على خلفية تصريحاتها عنها في مهرجان "موازين" المغربي.

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وقالت: "بصراحة لو ما كانت إليسا عملت لايك للفيديو المسرب والمحرف اللى نزل، كنت قبلت اعتذارها.. لكن اللايك الخاص بها معناه دعم للفيديو وللإساءة لى".

وأضافت: "إليسا قالت إنها ما كانت تقصد تعمل لايك.. وإنها بتعمل أحيانا لايكات على شىء بيضحكها"، متسائلة: "إنتى شايفة إن دى حاجة تضحك".