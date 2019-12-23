أحمد فهمي يُبدي رأيه في بوستر مسلسل "خالد بن الوليد".. وعمرو يوسف يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أبدى الفنان أحمد فهمي إعجابه ببوستر مسلسل"سيف الله خالد بن الوليد" الذي يخوض بطولته عمرو يوسف، والذي تم الكشف عنه اليوم.

ونشر فهمي، البوستر عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "مبروووك..جامد".

ورد عمرو يوسف، على تعليق فهمي،: "حبيبي وأخويا.. إنت اللي جامد".

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وكانت الجهة المنتجة لمسلسل"سيف الله..خالد بن الوليد"، قد طرحت اليوم، البوستر، وظهر عمرو يوسف خلاله مرتديًا زي الشخصية، إذ ظهر بالزي العسكري المستخدم في الحروب -آنذاك- باللون الأسود، ممسكًا بيده السيف، وبلحية طويل.

ودوّن صناع العمل على البوستر، أن المسلسل مأخوذ عن "عبقرية خالد" للكاتب الكبير عباس محمود العقاد، يكتب السيناريو والحوار له الكاتب إسلام حافظ ويخرجه رؤوف عبدالعزيز، ومن إنتاج تامر مرسي.