فيديو| في مؤتمر "علاء الدين".. أحمد عز يفجر مفاجأة عن علاقته بالغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

فجر الفنان أحمد عز مفاجأة عن علاقته بالغناء، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أجرى لمسرحية "علاء الدين" بالرياض أمس.

وقال عز، أثناء كلمته في المؤتمر الصحفي، : "اللي الناس ما تعرفهوش عني، إني في بداياتي كنت هاغني، ودرست في الأوبرا، وعملت حفلتين".

ومن المقرر عرض المسرحية يوم 25 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض، وهو أول عمل مسرحي للفنان أحمد عز، بعد نجاحاته الكبيرة في الدراما والسينما.

مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، سامي مغاوري، تارا عماد، محمد جمعة، هشام إسماعيل، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، ومن إخراج مجدي الهواري.