بعد تأليفه وإنتاجه.. تامر حسني يهنئ أمير طعيمة على مسرحية "عطل فني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان تامر حسني، الشاعر أمير طعيمة بالعرض المسرحي "عطل فني"، وهو أول عمل فني يتولى إنتاجه، وأيضا كتابته. وعلق الفنان تامر حسني على بوستر المسرحية التي نشره أمير عبر حسابه على "تويتر"،: " مليون مبرووك يا أمير موفق بإذن الله والمسرحية تكسر الدنيا، ده إنت معاك كل الحبايب الغاليين". المسرحية ستعرض لأول مرة في السعودية، خلال الفترة من 8 إلي 12 ينايرعلى مسرح بكر الشدي، البوليفارد، بموسم الرياض. "عطل فني" من تأليف أمير طعيمة، وشارك فيها كل من أكرم حسني، شيكو، هشام ماجد، أيتن عامر، نشوى مصطفى، أحمد شاكر، ومحمد الزغبي، وضياء محمد، ومن إخراج أوتاكا، وكلمات الأغاني لأمير طعيمة، وموسيقى أحمد وحيد "كينج"، وتصميم استعراضات ميريت، وملابس أمنية علي، وديكور إسلام البنا.

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