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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
تشارك الفنانة أصالة مع الفنانة أنغام، اليوم الإثنين، في حفل موسم الدرعية ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي يقام تحت عنوان "ببعض من ذكرياتي.. تركي".
ونشرت أصالة صورة لها ووجهت حديثها للشاعر تركي عبر حسابها على"إنستجرام"، وذلك قبل ساعات من حفلها، وعلقت: "هذه الليلة لن تكون لتكريم موهوب كبير في مجال الشّعر والموسيقى فقط، بل سنحتفل بذكرياتنا معه على مرّ السنين بأعمال قوّمت مشاعرنا، وهذّبت سمعنا، ورتّبت أحلامنا، فجعلت منّها واقع نحياه معه في دقائق تختصر أزمان، له تعابير لا يقوى عليها سواه، جريء حسّاس، وعميق جدّاً وبسيط".
وأضافت: "هو الإبداع في قمّته، يتماهى مع التناقضات في شعره، يصالح الحزن والفرح معاً، وكأنّ لا شيء مُطلق في أيّ شعور، يُسعدني جدّاً أنّ أُشارك هذه الليلة، ببعض منّ ذكريات تركي".
يذكر أن الشاعر تركى، يعد أحد الأسماء التى فرضت نفسها بقوة على الساحة الفنية، حيث قدم العديد من الأعمال لكثير من الفنانين سواء لنجوم الفن فى السعودية والخليج، ويأتى الاحتفاء بالشاعر تركي اليوم في موسم الدرعية ليعيد شيئا من ذكرياته فى أمسية تحمل عنوان "بعض من ذكريات تركي" فى "الدرعية"، ويشارك فيها عدد من المطربين منهم، أصالة نصري وأنغام وأسماء المنور وداليا مبارك وأميمة.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل إقامته الليلة.. هذا ما قالته أصالة عن حفلها بموسم الدرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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