فيديو وصور| دنيا بطمة تحتفل بعيد زواجها بصحبة ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت المطربة المغربية دنيا بطمة بعيد زواجها السادس من زوجها المنتج البحريني محمد الترك، اليوم، بصحبة ابنتهما "غزل".

ونشرت بطمة صورًا ومقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تغني "happy birth day to you" مع ابنتها، وعلقت: "زوزوات تحتفل معانا بعيد الزواج، قلبته عيد ميلادها، شكرا على الكيكة، وإن شاء الله الأيام القادمة أجمل".

وتزوجت بطمة بالمنتج البحريني محمد الترك عام 2013، وأنجبت منه ابنتها "غزل" عام 2017.

يذكر أن آخر أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.