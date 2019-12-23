مطرب "ملطشة القلوب" لـ"الخليج 365: "اتبهدلت كتير.. وحميد الشاعري غير أسلوبي في الغناء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

أعرب الفنان مصطفى شوقي عن سعادته بتخطي أغنيته "ملطشة القلوب" حاجز الـ 10 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وتصدرها أغلب الاستطلاعات كأفضل أغنية منفردة لعام 2019، مؤكدًا أنه لن يكون مطرب الأغنية الواحدة.



وقال "شوقي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"،: "الحمد لله على حب الناس، وأشيد هنا بمجهود كل من وقفوا وراء وصوله ونجاحه، لتحقيق أعلى المشاهدات".

Advertisements

وأضاف: "هناك من يعتقد أني قد أحاول السير على طريقة "ملطشة القلوب"، أو التوقف بعدها، هذا غير صحيح بالمرة، والدليل الاختلاف التام الذي قدمت به أغنية (وحشتوني)، فهي مختلفة تمامًا، وكان هذا مقصودًا، وبالمناسبة كل من ظهروا معي في كليب مواهب من طلبة كلية التربية الموسيقية".



وتابع مصطفى: "اعتمَدت كمطرب من عام 1996، ومررت بمراحل إحباط عديدة مثل إغلاق شركات إنتاج كنت قد تعاقدت معها، أو منتجا اتفق معي على عمل وفجاة يختفى، وغيرها من المشاكل والعقبات التي تعرضت لها، ولكن كنت حريصًا على ألا تكسرني هذه العقبات، وكان لدي قناعة بأن الله سبحانه وتعالى لن يترك مجهودي يضيع، حتى تقابلت مع نصر محروس وأعتبر نفسي محظوظًا بتواجد فنان مثله في حياتي".



وعن المراحل التي مر بها، تحدث مصطفى ،وقال: "هي أكثر من مرحلة، منها عندما التقيت بالكابو حميد الشاعري، وعملت خلالها على تطوير قدراتي كملحن، وقدمنا أغاني عديدة، ثم بناءً على نصيحته قمت فى عام 2013 بتعديل أسلوب غنائي ليكون قريبًا من الطريقة الصعيدية، وقدمت معه ومع علاء عبد الخالق أغنية (أنا مصر)، وبعدها فى 2015 بدأت مع نصر محروس مرحلة العمل على مناطق معينة في صوتي، إلى جانب الشكل الذي أظهر به، ونوعية الأغاني التي أقدمها وكانت البداية مع كليب (أضحك أنت)، قبل دخول مرحلة البحث عن الأغنية السينجل".