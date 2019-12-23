محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة ياسمين علي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" مجموعة صور نادرة لها من طفولتها.
وكتبت ياسمين: "الحمد لله.. الروح البريئة اللي في الصور دي لسه جوايا.. وكل ما أحس إنها بتروح أو حد بيحاول يقتلها بتعامل كأنه مش موجود وبزيحه وبكمل، وبفضل ليل ونهار أدعي إني متغيرش وافضل زي ما أنا".
وأحيت المطربة ياسمين علي، مؤخرًا، حفلًا غنائياً في ليلة لأم كلثوم، ضمن فعاليات مهرجان العالم العربي في مونتريال بكندا.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين علي تعلق على صورها القديمة: "هفضل زي ما أنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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