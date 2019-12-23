ملك قورة لـ"الخليج 365": "معملتش حادثة وأول مرة تطلع عليا إشاعة موت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:

أعربت الفنانة الشابة ملك قورة عن استيائها من شائعة وفاتها، إثر تعرضها لحادث سير، والتي ظهرت على موقع "فيسبوك" قبل ساعات.

وقالت ملك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "معرفش ليه الناس بتقول حاجات كده.. أنا اصلا معملتش حادثة عشان يطلع الكلام ده"، نافية نيتها تتبع الصفحة التي أطلقت الشائعة، أو تقديمها لبلاغ ضد الصفحة في مباحث الإنترنت.

وأضافت ملك "مش أول مرة تطلع عليا إشاعة، بس أول مرة تكون إشاعة موت، صحيت لقيت كده، واللي ضايقني إن عندي أهلي وعندي أخ عايش بره، فعقبال ما بيوصلنا اتخض، أنا كنت في البيت، بس افرضوا كنت بره ومعرفتش أرد على أهلي كان الوضع هيكون إيه".

جدير بالذكر أن ملك قورة شاركت في بطولة إحدى حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، كما شاركت برمضان الماضي في مسلسل "سوبر ميرو".